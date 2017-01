Calciomercato Milan, Niang 'porta' Ljajic?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

25/01/2017 07:50

CALCIOMERCATO MILAN LJAJIC / Archiviato l'acquisto di Gerard Deulofeu, il protagonista del calciomercato Milan è ora M'Baye Niang, in probabile uscita dal club rossonero da qui al 31 gennaio. L'attaccante classe 1994 non sembra convinto della prospettiva di far ritorno al Genoa, pronto a mettere sul piatto uno tra Ocampos e Lazovic in uno scambio di prestiti col Milan.

L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ha già alzato il telefono per aggiungere il Torino alla lista delle pretendenti sul calciomercato: secondo quanto scrive oggi in edicola 'Tuttosport', il Milan avrebbe chiesto in cambio uno tra Adem Ljajic (il preferito, già allenato da Vincenzo Montella) e Iago Falque, ma i granata hanno per ora detto 'no'.

Su Niang c'è l'ombra della Premier League ed il giocatore appare tutt'altro che insensibile alla prospettiva di andare a giocare in Inghilterra. Oltre ad Arsenal, Everton, Leicester e West Ham, ci sono anche Crystal Palace e (rispettivamente in Francia e Germania) Monaco e Borussia Dortmund).