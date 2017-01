Calciomercato Juventus, il piano bianconero per Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

25/01/2017 07:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA / Tra un mese esatto, sabato 25 febbraio 2017, Gianluigi 'Gigio' Donnarumma compirà 18 anni e - closing con i cinesi permettendo - sarà libero di firmare il nuovo contratto col Milan dalla durata quinquennale e con scadenza prolungata rispetto all'attuale deadline (2018).

Juventus e Real Madrid (e non solo) sono alla finestra, pronte ad approfittare di eventuali intoppi nella trattativa tra Mino Raiola ed il club rossonero. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna di 'Tuttosport', il Milan, per lasciar partire eventualmente Donnarumma, chiederebbe non meno di 60 milioni di euro. Il passaggio di consegne tra Buffon e Donnarumma a VInovo, che qualcuno considera 'inevitabile', non è così semplice ma i buoni rapporti tra Raiola e la dirigenza della Juventus rappresentano una 'minaccia' per tutti i tifosi rossoneri.