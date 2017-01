25/01/2017 06:03

MILAN DIEGO LOPEZ CHELSEA / Dopo gli ammiccamenti della scorsa estate, il Chelsea sarebbe pronto ad effettuare nuovi sondaggi per Diego Lopez. Attualmente in prestito all'Espanyol, il portiere del Milan, secondo 'The Guardian', sarebbe il candidato principale alla eventuale sostituizione di Asmir Begovic, seguito dal Bournemouth.

D.T.