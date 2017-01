25/01/2017 00:37

CALCIOMERCATO INTER/ Ore calde per il futuro di Gnoukouri, centrocampista dell'Inter finito nel mirino dell'Udinese. Quella friulana è una pista molto probabile per il giocatore: nella giornata di domani sono attese novità. Del futuro di Gnoukouri ha parlato nel pomeriggio anche il direttore sportivo dell'Udinese Nereo Bonato, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

S.F.