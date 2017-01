Napoli, retroscena Bisoli: "Giaccherini stava per smettere, poi..."

25/01/2017 00:26

NEWS NAPOLI/ Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Emanuele Giaccherini ai tempi del Cesena, ha svelato un retroscena legato all'attuale centrocampista del Napoli: "Quando sono arrivato al Cesena, Giaccherini stava per smettere di giocare, stava andando in Interregionale - ha raccontato Bisoli a 'Sky Sport' - La sera stessa, per la disgrazia di un altro giocatore, lo feci allenare il giorno dopo. Allora andai dal presidente e gli dissi che doveva restare anche a costo di pagarlo io".

S.F.