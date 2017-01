Calciomercato Fiorentina, Freitas chiaro su Gabbiadini!

24/01/2017 23:59

FIORENTINA FREITAS GABBIADINI - Carlos Freitas si è soffermato sul calciomercato della Fiorentina a margine del match di Coppa Italia contro il Napoli: "Zarate e Toledo sono in uscita. Per Mauro c'è qualche dettaglio da limare, per Hernan ci vorrà qualche giorno - ha detto il Ds viola a 'Rai Sport' - Acquisti? Il mercato è ancora aperto". Infine, Freitas è netto sul futuro di Gabbiadini: "Non c'è mai stata una trattativa con il Napoli o con l'entourage del giocatore".

G.M.