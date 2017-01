Calciomercato Napoli, Albiol 'risponde' al Real

24/01/2017 23:50

CALCIOMERCATO NAPOLI ALBIOL - Nessun rimpianto. Raul Albiol è entusiasta della sua avventura in Italia: "Al Real Madrid mi hanno trattato benissimo, sono stato lì quattro anni, sarà bello tornare a giocare in un grande stadio come il 'Bernabeu'. Però adesso sono felice al Napoli. Mi fa piacere giocare contro la mia ex squadra, non potevo chiedere di più - ha detto il difensore spagnolo a 'Rai Sport' - Però la Champions è ancora lontana: adesso concentriamoci sui prossimi impegni in campionato e Coppa Italia".



G.M.