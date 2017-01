Napoli-Fiorentina, Hamsik: "Questa è la miglior squadra in cui abbia mai giocato"

24/01/2017 23:54

NAPOLI FIORENTINA HAMSIK - Marek Hamsik decisivo con l'assist vincente per Callejon. Il capitano del Napoli è soddisfatto al termine del match vinto in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Con carattere e grinta abbiamo portato a casa questa partita. La volontà di ottenere al qualificazione ha fatto la differenza - ha detto Hamsik a 'Rai Sport' - Sono due anni che lavoriamo con mister Sarri, tutti si stanno ambientando, giochiamo bene e la rosa ampia permette a tutti di esprimersi al meglio. Juventus o Milan? Non cambia niente, noi vogliamo la finale e guardiamo solo a noi stessi. Lo scudetto? Speriamo che la Juve perda qualche punto, noi dobbiamo provare a vincere tutte e, come le altre squadre dietro, approfittare eventualmente delle loro sconfitte. Sono dieci anni che gioco a Napoli e questa è la miglior squadra in cui abbia mai giocato: oltre ai risultati, giochiamo anche un bel calcio e ci divertiamo".



G.M.