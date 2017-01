Calciomercato Juventus, Evra verso il Marsiglia: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

24/01/2017 23:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Patrice Evra si avvicina all'Olympique Marsiglia: per il terzino in uscita dalla Juventus, ri profila un ritorno in patria. Oltre alle ipotesi Valencia e Crystal Palace, vi avevamo spiegato come il 35enne ex Manchester United fosse in attesa di altre proposte. Come raccolto da Calciomercato.it nelle ultime ore, l'agente di Evra è atteso domani a Marsiglia per discutere il suo trasferimento all'OM. Per lui pronto un contratto di un anno e mezzo. Contestualmente, la Juventus è intenzionata a far rientrare Spinazzola dal prestito all'Atalanta per non farsi trovare scoperta sulla fascia sinistra.