24/01/2017 23:29

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK - Marek Hamsik ha risposto alle domande sul suo futuro al termine del match vinto in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Ho firmato da poco il contratto, dunque è probabile che rimanga a vita qui a Napoli. Se andrei in Cina? Non lo so, non è arrivata nessuna offerta", ha detto sorridendo il capitano azzurro a 'Rai Sport'.



G.M.