Calciomercato Milan, si raffredda la pista Genoa: Niang verso la Premier League

24/01/2017 23:34

CALCIOMERCATO MILAN/ Si raffredda la pista Genoa per Niang, attaccante in uscita dal Milan che nelle ultime ore è stato al centro di voci su un possibile scambio con Ocampos del Genoa. Come riportato da 'Premium Sport', il giocatore sta spingendo per un trasferimento in Premier League. Proprio in questo momento, Niang si trova al Me Hotel di Milano dove si può decidere da un momento all'altro il suo futuro. All'orizzonte l'Inghilterra: tra le squadre interessate, c'è anche il Liverpool. Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it che già nelle scorse settimane aveva parlato dell'interesse dei club di Premier League per Niang.

S.F.