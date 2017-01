Calciomercato Fiorentina, Sousa sulla Juve: "Farò la scelta migliore per la mia carriera"

dall'inviato Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

24/01/2017 23:22

FIORENTINA SOUSA JUVENTUS - Paulo Sousa si è espresso anche sul calciomercato e sul futuro al termine del match di Coppa Italia perso dalla Fiorentina contro il Napoli: "Se arriva qualcuno a gennaio? E' una domanda da fare al direttore Corvino. La Juventus? Sono partito dal settore giovanili, ho fatto la mia strada e sto facendo una cosa che mi piace. Cerco di cogliere tutte le opportunità che la vita mi dà e di prendere la miglior scelta possibile per la mia carriera", ha dichiarato il portoghese a 'Rai Sport'.



KALINIC - In conferenza stampa, a domanda dell'inviato di Calciomercato.it, Sousa ha parlato così della permanenza di Kalinic: "La permanenza di Kalinic può essere il propellente giusto per questa Fiorentina nella seconda parte di stagione?"La scelta di Kalinic è stata apprezzata da tutti, tutti i compagni di squadra sono contenti, innanzitutto perché è un calciatore fantastico, poi per la persona che è. Ed anche il calcio italiano deve essere felice della sua permanenza".

G.M.