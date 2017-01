Calciomercato Toronto, agente Giovinco: "Ha rifiutato il Barcellona"

24/01/2017 23:13

CALCIOMERCATO TORONTO/ "Sebastian Giovinco ha rifiutato il Barcellona": il clamoroso retroscena di mercato è stato rivelato dall'agente della 'Formica Atomica' Andrea D'Amico e risale al gennaio del 2016, quando i blaugrana hanno provato a mettere le mani sull'ex attaccante della Juventus in forza al Toronto FC. A gennaio 2016, Giovinco ha declinato proposta del Barcellona che lo voleva in prestito - ha rivelato D'Amico ai microfoni di 'Premium Sport' - E lo stesso Toronto non avrebbe accettato di cederlo in prestito. Futuro in Cina? Quando si arriva a determinate cifre si deve fare una riflessione. Ci sono due club cinesi con i quali si fa interlocuzione, poi queste sono da trasformare in offerte e trasferire al Toronto".

S.F.