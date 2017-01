24/01/2017 23:04

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Antonio Cassano non è più un calciatore della Sampdoria: a rivelarlo è 'Premium Sport' che spiega come il talento di Bari Vecchia abbia da pochissimo firmato la rescissione contrattuale con la società doriana. Ancora da decidere il futuro di Cassano che nei giorni scorsi ha chiuso le porte ad un'eventuale avventura in Cina.

S.F.