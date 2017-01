24/01/2017 23:00

COPPA D'AFRICA CONGO - Dopo il Marocco, anche il Congo stacca il pass per i quarti di Coppa d'Africa. I congolesi liquidano con un netto 3-1 il Togo e conquistano anche il primato nel girone C.



Togo-DR Congo 1-3

29' Kabananga; 54' Mubele; 69' Laba (T); 80' M'Poku



Classifica Gruppo C: Congo 7; Marocco 6; Costa d'Avorio 2; Togo 1.

G.M.