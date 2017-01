PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-FIORENTINA: Callejon match winner, inarrestabile Chiesa

di Claudio Cafarelli (@claudioc7)

24/01/2017 22:55

PAGELLE TABELLINO NAPOLI FIORENTINA PROMOSSI BOCCIATI - Il Napoli si qualifica alle semifinali di Coppa Italia grazie ad un gol di Callejon al 71'. Primo tempo di marca azzurra con Insigne che colpisce una traversa su punizione, nella ripresa la Fiorentina riesce ad alzare un po' il baricentro ma viene sorpresa da un contropiede fulmineo degli azzurri.

NAPOLI

Reina 6,5 - Un unico pericolo nel primo tempo ed interviene magistralmente sul colpo di testa di Astori

Hysaj 5 - Spinge spesso sulla sua fascia, combina con Callejon ma difetta nel cross. Imperdonabile l'ingenuità a pochi minuti dal termine quando si fa sorprendere da una giocata di Ilicic e lascia i suoi in dieci

Albiol 7 - Tiene alta la difesa e guida il reparto con personalità. Kalinic è un cliente scomodo ma riesce a controllarlo senza patemi. Negli ultimi dieci minuti sale in cattedra ed è padrone assoluto degli spioventi messi in area dalla Fiorentina

Maksimovic 6 - Ritorna titolare e non delude. Bravo ad impostare l'azione, nel primo tempo non corre pericoli

Strinic 6,5 - In tandem con Insigne fa il bello e il cattivo tempo sull'out sinistro. I suoi cross mettono in apprensione la difesa viola. Costretto a lasciare il campo per un problema muscolare. Dal 61' Maggio 6 - Entra e si fa subito notare per uno splendido intervento su Kalinic lanciato a rete

Zielinski 6,5 - Partita solida per l'ex Empoli, sbaglia pochissimo e nel fraseggio è sempre fondamentale per uscire dal pressing con eleganza e grande qualità

Diawara 6,5 - Mette in difficoltà Cristoforo, schierato da Paulo Sousa solo per disturbare le geometrie del centrocampista. Partita di personalità e grande intelligenza, una sua apertura sulla sinistra innesca l'azione che porta al vantaggio azzurro

Hamsik 6,5 - Si propone un paio di volte per dare il proprio contributo in zona d'attacco. In una di queste si intestardisce cercando la conclusione personale e non serve Callejon in ottima posizione. Si fa perdonare nella ripresa con l'assist al bacio per il colpo di testa dello spagnolo che ha sbloccato il match. Dall'82' Allan s.v.

Callejon 7 - Instancabile sull'out destro, si propone più volte nel primo tempo ma viene servito poco e male. Nella ripresa si riscatta siglando il gol che sblocca la partita con un colpo di testa

Pavoletti 6 - Prima gara da titolare per l'ex attaccante del Genoa. Tanta buona volontà ma manca ancora il feeling con i compagni. Ha sui piedi la possibilità di sbloccare il match ma spara alto da buonissima posizione. Dal 64' Mertens 6 - Solita furia lì in avanti, in pieno recupero potrebbe siglare il gol del 2-0 ma Insigne spreca il contropiede servendolo in ritardo

Insigne 6,5 - Il giocatore più pericoloso nella prima frazione. Galvanizzato la splendida prestazione contro il Milan, continua sulla falsariga di sabato ma è impreciso al tiro. Due punizioni e due traverse per tempo.

All. Calzona 6,5 - La squadra continua nel suo periodo positivo, prestazione solida ed efficace. Nel primo tempo dominio assoluto, mentre nella seconda frazione la Fiorentina riesce a proporsi maggiormente in avanti ma la difesa azzurra fa buona guardia

FIORENTINA

Tatarusanu 7 - Tiene a galla la squadra viola con un paio di interventi importanti nella prima frazione. Anche nella ripresa è un muro, ma non può nulla sul colpo di testa di Callejon

Sanchez 5,5 - Schierato nuovamente in difesa, il centrocampista è costantemente in difficoltà davanti ad Insigne. Utile in fase di palleggio,

Astori 6,5 - Qualche buon anticipo con ottimo senso della posizione, sfiora anche il gol nel primo tempo con un colpo di testa respinto da Reina grazie ad uno strepitoso riflesso

Tomovic 5,5 - Più in difficoltà rispetto al compagno di reparto, qualche lancio ad aprire il gioco ma ingenuo in un paio di circostanze dove rischia l'intervento falloso

Olivera 5 - Poco presente in avanti, ma compensa con alcune diagonali difensive tempestive che disinnescano il classico movimento di Callejon. Rovina la sua prestazione con una simulazione in pieno recupero che gli vale l'espulsione

Cristoforo 5 - Schierato per tamponare la regia di Diawara, va costantemente in difficoltà. Non trova mai la posizione per infastidire il centrocampo azzuro. Dal 75' Ilicic 6,5 - In un quarto d'ora illumina la scena con un paio di giocate geniali che mettono in difficoltà il Napoli

Vecino 5,5 - Troppi errori in fase di impostazione nel primo tempo, si riscatta in parte nella ripresa con qualche buona apertura ma negli ultimi dieci minuti torna a commettere errori banali

Badelj 6 - Anche lui in difficoltà come Vecino nel primo tempo, ma nella seconda frazione aiuta la squadra a tenere il baricentro più alto e non farsi schiacciare dai padroni di casa. Dall'84' Babacar s.v.

Chiesa 6,5 - Che personalità per il figlio d'arte. Sempre propositivo, corsa e sostanza sulla fascia destra. È l'uomo più pericoloso dei viola e sfiora anche il gol con un'azione personale di grande carattere

Bernardeschi 5 - In ombra il talento di Carrara. Non riesce mai ad accendere la luce e a trovare la giocata risolutiva. Dal 75' Borja Valero 6 - Entra per mettere un po' di ordine a centrocampo e come al solito si mostra indispensabile per questa squadra

Kalinic 5,5 - La sua squadra parte male e per lui ci sono pochissimi palloni giocabili. Con qualche sponda e velo, prova a dare la scossa ai suoi ma predica nel deserto. Nella ripresa si eclissa e non riesce mai a rendersi pericoloso

All. Sousa 5,5 - Negativo l'approccio alla partita dei suoi. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite in campionato, nella ripresa la squadra sale di tono ma non riesce mai ad impensierire seriamente il Napoli

Arbitro Doveri 6 - Partita tranquilla fino ai caotici minuti finale. TIene a bada la situazione dispensando un'espulsione per parte

TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 1-0

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic (dal 61’ Maggio); Zielinski, Diawara, Hamsik (dall’82’ Allan); Callejon, Insigne, Pavoletti (dal 63’ Mertens). A disp.: Rafael, Sepe, Giaccherini, Jorginho, Gabbiadini, Rog, Tonelli, Lasicki, Milanese. All. Calzona.

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Tomovic, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj (dall’84’ Babacar), M. Olivera; Cristoforo (dal 75’ Ilicic), Bernardeschi (dal 75’ Borja Valero); Kalinic. A disp.: Sportiello, Satalino, De Maio, Toledo, Tello, Diks, Salcedo, Hagi, Babacar, Milic. All. Sousa.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 71’ Callejon (N)

Ammoniti: 28’ Sanchez (F), 37’ M. Olivera (F), 46’ Astori (F), 62’ Tomovic (F), 67’ Hysaj (N), 93’ Chiesa (F), 93’ Insigne (N)

Espulsi: 90’ Hysaj per doppia ammonizione, 94’ M. Olivera per doppia ammonizione