Sassuolo, Ranieri insiste per Acerbi: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

24/01/2017 22:35

SASSUOLO LEICESTER ACERBI - Il Leicester insiste per Francesco Acerbi. Lunedì - come anticipato da Calciomercato.it - c'è stato un nuovo contatto tra il manager delle 'Foxes' Ranieri e il patron del Sassuolo Squinzi per il 28enne difensore. Il club campione d'Inghilterra mette sul piatto 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore e a decidere del suo futuro sarà il presidente neroverde. Acerbi, dal canto suo, non forzerà il Sassuolo per essere ceduto.