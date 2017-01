Napoli-Fiorentina, Callejon: "Juventus o Milan in semifinale? Per noi..."

24/01/2017 22:51

NAPOLI FIORENTINA/ José Maria Callejon, il match-winner di Napoli-Fiorentina, ha commentato così il match che ha permesso agli azzurri di qualificarsi per le semifinali di Coppa Italia: "Un solo gol è la differenza tra Napoli e Fiorentina? Penso di sì, loro giocano un calcio bellissimo, noi abbiamo fatto una partita seria a livello tattico e di mentalità - ha spiegato Callejon ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo vinto, siamo in semifinale e adesso ci riposiamo in vista del campionato. Create meno occasioni rispetto al solito? La Fiorentina è una grande squadra e stasera l'ha dimostrato. Se preferisco affrontare Juventus o Milan in semifinale? E' uguale, noi ci siamo arrivati, adesso loro se la giocano".

S.F.