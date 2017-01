Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 1-0: ci pensa Callejon, Sarri non sbaglia un colpo!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

24/01/2017 22:43

COPPA ITALIA NAPOLI FIORENTINA - Il Napoli non si ferma più. Continua a vincere la squadra di Sarri, che stende la Fiorentina staccando la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia. Insigne colpisce due traverse su punizione, mentre è il baby Chiesa a rendersi pericoloso dalla parti di Reina: al 70' è però Callejon a trovare il guizzo giusto sulla perfetta imbeccata di capitan Hamisk, bucando Tatarusanu grazie ad un perentorio colpo di testa. Vana la reazione dei viola nell'ultima parte di gara: il Napoli resiste e ora aspetta Juventus o Milan per giocarsi il pass per la finalissima. Finale di partita nervoso: espulsi Hysaj e Olivera.



Napoli-Fiorentina 1-0

70' Callejon