Lazio, faccia a faccia tra Felipe Anderson e Inzaghi

24/01/2017 22:26

NEWS LAZIO/ Dopo la prova incolore di Torino che ha visto la Lazio perdere praticamente senza mai essere in gioco contro la Juventus, Simone Inzaghi ha preso da parte Felipe Anderson, uno dei biancocelesti apparsi più spenti allo 'Stadium'. Come riportato da 'Leggo.it', c'è stato un faccia a faccia tra tecnico e giocatore, nel quale Inzaghi ha chiesto a chiare lettere a Felipe Anderson di tirare fuori il carattere. Non è una novità, infatti, che il numero 10 biancoceleste sparisca letteralmente durante i big-match: grande contro le piccole, troppo timido contro le grandi. Da un calciatore con le sue qualità, Inzaghi e i tifosi si aspettano qualcosa in più contro le big, sperando si riaccenda quella scintilla che ne fece un attaccante inarrestabile sotto la guida di Stefano Pioli.

S.F.