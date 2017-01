Calciomercato Juventus, affaire Tolisso: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo) e E.T.

24/01/2017 22:15

JUVENTUS TOLISSO - La Juventus non molla la pista che porta a Corentin Tolisso. Il club campione d'Italia - come appreso da Calciomercatot.it - ha rilanciato per il talento del Lione, da tempi non sospetti nei radar di Marotta e Paratici. La trattativa con i francesi per il centrocampista classe '94 rimane però complicata, anche se con l'eventuale addio di Hernanes nel calciomercato invernale potrebbe arrivare un altro volto nuovo dopo Rincon a centrocampo per la formazione di Allegri. La Juve è al momento ferma ad un'offerta di 35 milioni di euro per Tolisso, mentre il Lione chiede non meno di 45 milioni per il cartellino del suo gioiello. I bianconeri potrebbero pensare anche ad un'operazione con la formula del prestito oneroso (alto) e obbligo di riscatto fissato poi a giugno: ma sarà comunque difficilissimo convincere il presidente Aulas a lasciar partire il giocatore nei prossimi giorni, più facile pensare ad una possibile trattativa nella prossima sessione di mercato. Il Lione, per la possima estate, spera infatti che si scateni un'asta per Tolisso, facendone così lievitare il prezzo.