Atletico Madrid, giallo social: il fratello di Griezmann svela la sua prossima squadra?

24/01/2017 22:08

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID/ Colpo di scena su 'Twitter', dove Theo Griezmann potrebbe aver rivelato in anticipo la prossima squadra di suo fratello Antoine. Sul seguitissimo social network, Theo ha postato all'improssivo una foto di 'Old Trafford', scatenanto i tifosi del Manchester United che sperano sia un segnale del trasferimento dell'attaccante dell'Atletico Madrid alla corte di José Mourinho. L'interesse dei 'Red Devils' per il francese è cosa nota: che sia proprio lui il prossimo super acquisto del Manchester United?

S.F.