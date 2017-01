Calciomercato Borussia Dortmund, Watzke avverte: "Valutiamo offerte per Aubameyang"

24/01/2017 21:57

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Nonostante i tanti rumors di mercato che vedono Pierre-Emerick Aubameyang accostato a club del calibro di Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, non è arrivata alcuna offerta al Borussia Dortmund per l'attaccante gabonese. A rivelarlo è stato Hans-Joachim Watzke, CEO del club tedesco che si è detto disposto a valutare proposte per il giocatore: "Potremmo considerare offerte per Aubameyang ma se ne arrivasse almeno una, e dipenderebbe anche da dove arriverà - ha dichiarato Watzke a 'Kicker Tv' - Una richiesta è diversa quando arriva dalla Cina o dal Kyrgyzstan. Non siamo sotto pressione come con Hummels, Mkhitaryan o Gundogan. Aubameyang è sotto contratto fino al 2100 o qualcosa del genere. Non ci sono tanti club con un appeal superiore a quello del Borussia Dortmund, forse solamente una manciata. Aubameyang prende bei soldi qui, ma se una società come, per dire, il Barcellona, dovesse farsi avanti, siamo pronti a parlare. Al momento, comunque, non ci sono offerte per Aubameyang e noi preferiamo resti qui".

S.F.