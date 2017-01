25/01/2017 05:04

MATTY JAMES LEICESTER / Il Leicester ha deciso di cedere il centrocampista Matty James per consentirgli di giocare con maggiore continuità dopo il lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Secondo quanto si legge sulle pagine di 'The Sun', c'è il Barnsley interessato ad acquisire il giocatore in prestito.

S.D.