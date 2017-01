Calciomercato Genoa, ESCLUSIVO agente Montoya: "Ecco come stanno le cose"

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

24/01/2017 21:25

GENOA AGENTE MONTOYA - Prosegue la trattativa tra il Genoa e il Rosario Central per Walter Montoya. Daniel Luzzi, agente del il talento argentino classe '93, ha fatto li punto della situazione sul futuro del proprio assistito in esclusiva a Calciomercato.it: "In corsa ci sono il Genoa, il Boca Juniors e il River Plate. Le due squadre argentine hanno modificato la loro offerta e sono ancora in corsa. Spagna? Ci sono due squadre interessate, ma sono indietro in questo momento". Seguito in Italia anche dal Sassuolo, il calciatore del Rosario Central viene valutato circa 5,5 milioni di euro e il suo eventuale approdo in rossoblu è vincolato alla decisone di Hernanes - attesa nelle prossime 24/48 ore - in merito al suo approdo in Liguria.