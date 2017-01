Manchester City, Yaya Touré rifiuta la Cina: "Gioco per divertirmi e non per soldi"

24/01/2017 21:27

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY/ Yaya Touré manda un messaggio alla Cina che sta saccheggiango a suon di milioni di euro i club europei: non si gioca per soldi! Il centrocampista ivoriano, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a rifiutare i 40 milioni di euro offerti dal Jiangsu Suning:" Se mi piacerebbe andare in Cina? No, sono ancora così giovane. Non è vero? Voglio giocare in Europa, specialmente in Inghilterra - le parole di Touré riportate da 'Fox Sport' - Voglio continuare a farlo ancora per qualche anno. Se fossi andato là, non avrei vissuto bene la situazione".

Calciomercato Manchester City, Yaya Touré snobba la Cina

"Si gioca a calcio per il piacere di giocare o per guadagnare soldi? Per quanto mi riguarda lo faccio per divertirmi, adoro farlo. Sono felice di aiutare i miei compagni e di affrontare grandi squadre e calciatori. Guardate anche il mio amico Zlatan Ibrahimovic. Ha 35 anni e giocherà probabilmente per almeno altri tre anni. Lui ha la mia stessa mentalità, è un grande giocatore, un campione che ama il calcio. Questo viene prima di tutto".

"Tutto quello che c'è oltre il divertimento è un bonus. Puoi essere fortunato e giocare per i più grandi club e allo stesso tempo guadagnare molti soldi. Ma chi va in Cina solo per quello... Io non la penso come loro. Sono molto coinvolto nel progetto del Manchester City e voglio restituire qualcosa ai tifosi. Mi piacerebbe continuare a lavorare duro per loro. Se fossi stanco direi: Basta così, guardiamo avanti. Ma non è questa la situazione, sto benissimo".

S.F.