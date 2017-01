Napoli-Fiorentina, ESCLUSIVO Scozzafava: "Nessuno si aspettava la scelta di Pavoletti"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Gennaro Arpaia

24/01/2017 20:55

NAPOLI FIORENTINA ESCLUSIVA SCOZZAFAVA - Napoli-Fiorentina apre il programma delle gare dei quarti di finale di Coppa Italia. Scozzafava, giornalista del 'Corriere del Mezzogiorno', ha presentato la sfida di questa sera al 'San Paolo': "Non mi aspettavo questa scelta di Pavoletti. Nessuno credo se l'aspettasse, ma se non gioca quando la trova la forma fisica? In questo ha ragione Sarri, che ce l'ha confermato qualche giorno fa - ha dichiarato Scozzafava in esclusiva a Calciomercato.it - Mi aspetto una gara vibrante, ma della Fiorentina non mi fido. È una squadra che si è ritrovata. Questa Coppa può essere l'unico obiettivo del Napoli; la Champions sarà onorata, il campionato andrà alla Juventus, bisognerà provare a vincere questo trofeo".