24/01/2017 20:38

NAPOLI FIORENTINA SANCHEZ - Carlos Sanchez ha parlato nel pre-gara di Napoli-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia: "Affrontiamo una grande, squadra che gioca bene al calcio e che è in forma. Però anche noi stiamo bene e scenderemo in campo con la stessa mentalità delle ultime partite - ha detto il giocatore viola a 'Rai Sport' - Vogliamo dare continuità agli ultimi risultati e conquistare la qualificazione in semifinale".

G.M.