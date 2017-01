Juventus-Milan, convocati Allegri: due senatori out!

24/01/2017 20:10

JUVENTUS MILAN CONVOCATI - Claudio Marchisio non recupera per il match dei quarti di Coppa Italia contro il Milan in programma domani sera allo 'Stadium'. Oltre al centrocampista, nell'elenco dei convocati del tecnico della Juventus Allegri non c'è neanche capitan Buffon. Ecco la lista completa:

portieri: Neto, Audero, Del Favero;

difensori: Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner;

centrocampisti: Pjanic, Khedira, Hernanes, Mattiello, Asamoah, Sturaro, Rincon, Muratore;

attaccanti: Cuadrado, Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.

G.M.