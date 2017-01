Genoa, infortunio per Cataldi e Rigoni: il comunicato UFFICIALE

24/01/2017 19:45

GENOA CATALDI RIGONI INFORTUNIO / Doppio infortunio per il Genoa che perde Rigoni e Cataldi. Il club rossoblu ha diramato il seguente comunicato: "Gli ultimi a riportare problemi fisici sono Rigoni e Cataldi, quest’ultimo squalificato peraltro per la trasferta di Firenze. Gli accertamenti disposti dalla staff sanitario hanno evidenziato, per Rigoni, la presenza di un edema a livello del bicipite femorale della coscia sinistra. Per il nuovo acquisto è stata diagnosticata una distrazione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro". Per Rigoni si prospetta uno stop di 10 giorni circa, almeno un mese di assenza invece per il calciatore appena arrivato dalla Lazio.

