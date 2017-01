Palermo, Zamparini: "Lopez il preferito di Salerno"

24/01/2017 19:19

PALERMO ZAMPARINI CORINI / Via Corini, arriva (forse) Diego Lopez: il Palermo vive un altro momento di passaggio con la situazione in campionato sempre più difficile. A 'Sky', il presidente Maurizio Zamparini ha affermato: "Credo ancora nella salvezza. Con i rinforzi che sta prendendo Salerno possiamo salvarci. Non ero contento del gioco di Corini, aveva un campito difficile ma non è riuscito a cambiare la mentalità della squadra".

Sul futuro allenatore, Zamparini è stato chiaro: "Lopez è il preferito di Salerno, io devo ancora conoscerlo ma il direttore ha tutta la mia fiducia. Ora sta arrivando in Italia e lo incontreremo, poi decideremo".

B.D.S.