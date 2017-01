24/01/2017 19:13

CALCIOMERCATO ROMA GERSON / Impegnata nella estenuante trattativa per Gregoire Defrel, la Roma è al centro di numerose voci di mercato, anche sul fronte cessioni. In questo senso, le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia parlavano di un interessamento del Lille per Gerson ma, secondo 'Sky Sport', il club giallorosso non avrebbe intenzione di lasciar partire il centrocampista brasiliano.

D.T.