Real Madrid, nuovo infortunio per James Rodriguez: Napoli a rischio

REAL MADRID JAMES RODRIGUEZ INFORTUNIO / Doveva essere il giorno del ritorno di James Rodriguez: Zinedine Zidane sperava di poter riabbracciare il colombiano dopo le due settimane di stop perun problema muscolare al soleo della coscia sinistra, invece dovrà farne a meno per almeno altre due settimane. Il calciatore, infatti, ha riportato un problema all'altra gamba ed ora - riferisce 'as.com' - si prospetta uno stop di due-tre settimane. La conferma l'ha data in conferenza lo stesso Zidane spiegando che Rodriguez ha accusato una sovraccarico ma non specificando i tempi di recupero. Se fossero confermate le 2-3 settimane di stop, il colombiano potrebbe saltare la sfida di andata con il Napoli in programma il 15 febbraio.

