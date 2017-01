Juventus, cuore Dybala: telefona a due sopravvissuti alla tragedia di Rigopiano

24/01/2017 17:43

JUVENTUS DYBALA RIGOPIANO / Ancora un gesto di solidarietà di Paulo Dybala: l'attaccante della Juventus non si è tirato indietro quando è stato contattato per regalare un sorriso a due piccoli sopravvissuti alla tragedia dell'hotel di Rigopiano.

Uno psicologo che ha assistito Edoardo e Samuel, due bambini scampati alla tragedia dell'hotel in Abruzzo, ha organizzato una videochiamata con il campionato argentino. Un modo per regalare il sorriso ai due bimbi dopo giornate di paura e dolore. Dybala non solo si è prestato alla videochiamata, ma ha anche invitato i due a Torino.

B.D.S.