Real Madrid, emergenza senza fine: fuori anche Varane

24/01/2017 17:24

REAL MADRID VARANE INFORTUNATI / Un infortunio tira l'altra: il Real Madrid sembra non avere pace e ogni giorno vede allargarsi la lista degli infortunati. Contro il Celta, infatti, gli assenti saranno ben sette: oltre a Marcelo, Modric, Bale, Carvajal, James e Pepe, anche Varane non è stato convocato da Zidane. Per il francese però soltanto una precauzione dopo gli acciacchi dei giorni scorsi. Visto l'andazzo però i blancos preferiscono non rischiare.

B.D.S.