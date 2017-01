Calciomercato Napoli, futuro Gabbiadini: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

24/01/2017 16:36

NAPOLI GABBIADINI / Manolo Gabbiadini è sempre con la valigia in mano, in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. L'ultima offerta del Southampton è di 1 milione per il prestito oneroso e 14 per il riscatto, e si attendono ulteriori segnali dalla Germania e sempre Premier dove alcuni agenti stanno cercando di raccogliere nuove proposte. Inoltre, si sono mossi timidamente anche il Tianjian Quanjian e altri club cinesi. Come è noto, De Laurentiis aspetta che venga formalizzata un'offerta sulla base di un titolo definitivo o con obbligo di riscatto a circa 20 milioni di euro per privarsi del suo giocatore. Condizioni che al momento nessuna società interessata riesce a garantire.