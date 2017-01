Hull City, comunicato UFFICIALE: "Progressi eccellenti per Mason"

24/01/2017 16:48

HULL CITY MASON FRATTURA / "Progressi eccellenti": Ryan Mason sembra aver superato brillantamente l'operazione subita dopo la frattura al cranio rimediata in uno scontro di gioco con Cahill durante la gara con il Chelsea. L'Hull City ha diramato un nuovo comunicato sulle condizioni del calciatore: "Il Club può confermare che Ryan Mason continua a fare progressi eccellenti dopo aver subito una frattura del cranio nella partita di Domenica contro il Chelsea. Mason continuerà ad essere seguito da vicino dal personale all'ospedale St Mary nel corso dei prossimi giorni, rimanendo anche in contatto con il nostro team medico per valutare i suoi progressi. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti dal club finché non ci saranno cambiamenti nelle condizioni di Ryan. Chiediamo anche che le persone rispettino la privacy di Ryan e della sua famiglia, mentre rimane in ospedale".

B.D.S.