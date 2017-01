Milan, ecco il transfer: Deulofeu subito contro la Juventus

24/01/2017 16:39

MILAN DEULOFEU / Fuori uno, subito dentro un altro. Proprio nelle ore che precedono il delicato quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus s'infiamma il calciomercato Milan, attivissimo in entrata come in uscita. L'addio di M'Baye Niang, infatti, sembra ormai ad un passo dopo l'annuncio del tecnico Vincenzo Montella in conferenza stampa e l'esclusione dai convocati per la sfida dello 'Juventus Stadium', mentre proprio ieri il club rossonero ha annunciato ufficialmente, questa volta d'accordo con l'Everton, l'arrivo di Gerard Deulofeu. Per un attaccante esterno che non ci sarà, l'allenatore milanista ne recupera così subito un altro. Proprio in questi minuti è arrivato infatti il transfer che permetterà a Deulofeu di partire con la squadra oggi pomeriggio alla volta di Torino ed essere subito a disposizione per il match di domani.

Calciomercato Milan, Deulofeu è pronto. E Niang se ne va

Il nuovo acquisto di calciomercato dei rossoneri, dunque, potrebbe esordire immediatamente ed in una sfida tutt'altro che 'normale'. Vincenzo Montella, appena ottenuto ufficialmente il transfer, ha prontamente convocato Gerard Deulofeu per la gara con la Juventus. Prenderà dunque il posto di Niang, per il quale si attendono sviluppi. "Niang sta valutando la possibilità di cambiare squadrà con la società, c'è questa opportunità. Non è convocato per la partita contro i bianconeri" ha annunciato oggi Montella in conferenza stampa. Destinazione da definire, ma l'addio di Niang al Milan in questa sessione di mercato sembra ormai scontato.



Nella giornata di ieri, Milan e Genoa avevano avviato le trattative per lo scambio di prestiti che prevedeva il ritorno del francese al 'Ferraris' ed il passaggio di Lucas Ocampos in rossonero. O, in alternativa, il serbo Lazovic. L'affare però sarebbe stato bloccato dallo stesso Niang, che secondo indiscrezioni non sarebbe convinto di tornare al Genoa. Restano vive, intanto, le piste che lo porterebbero al Torino o in Premier League.



L.P.