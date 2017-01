Calciomercato, ESCLUSIVO agente Pato: "Non so se lascerà il Villarreal. Sul ritorno in Italia..."

ESCLUSIVO

Federico Scarponi (@scarponifede)

24/01/2017 17:29

CALCIOMERCATO LIGA - Brasile (Internacional, Corinthians e San Paolo), Italia (Milan), Inghilterra (Chelsea) e Spagna (Villarreal). Quasi un giro completo del mondo. Nel suo percorso professionale, Alexandre Rodrigues da Silva, meglio noto come Pato, è riuscito a confrontarsi con campionati di assoluto livello come la Liga, la Premier League e la Serie A, indossando alcune delle maglie dei club calcistici più prestigiosi. Si è saputo perfino ritagliare uno spazio nella gloriosa selezione verdeoro. Tutto questo a soli 27 anni. Eppure, quel che resta in bocca, è un senso di amarezza, di incompiutezza. Considerato uno dei migliori classe '89 all'apice della sua carriera, il 'Papero' ha dovuto cedere il passo ad una serie di infortuni che ne hanno evidentemente condizionato il rendimento, sotto tutti i punti di vista.

Calciomercato ESCLUSIVO agente Pato: "Non so se lascerà il Villarreal, chiedete al club. In Italia non tornerà"

Non è un caso che il Milan abbia deciso di lasciarlo partire nel gennaio del 2013, consentendogli di fare ritorno in patria. Ma neppure la terra natia era bastata a ritrovare quella vena realizzativa ormai smarrita da tempo. Ecco allora il nuovo viaggio verso il 'Vecchio Continente'. Dopo la 'toccata e fuga' a Londra, sponda Chelsea (appena due presenze collezionate dal gennaio al giugno 2016), l'approdo nell'attuale squadra: il Villarreal (cui è legato da un contratto in scadenza nel giugno del 2020).

Anche qui, Pato non sembra però riuscire a lasciare il segno. Il tecnico del 'Sottomarino Giallo', Fran Escribá, ha infatti affermato che "la sua resa è stata al di sotto delle aspettative, ci auguriamo che possa invertire la tendenza". Che se non è un benservito, poco ci manca. I rumors di questi giorni poi, su un interesse da parte dei turchi del Galatasaray e di alcuni ricchi club cinesi, stanno contribuendo ad alimentare l'eventualità che anche l'avventura nella penisola iberica della punta originaria del Paraná potrebbe giungere presto ufficialmente al capolinea. Ed è questo uno degli argomenti più dibattuti del calciomercato Liga.

Per capire cosa possa esserci nel futuro di Pato, accostato lo scorso dicembre anche alla Roma (priva però di posti per extracomunitari) e di recente al Barcellona, Calciomercato.it ha contattato in esclusiva il suo agente, Gilmar Veloz: "Non so se Pato lascerà il Villarreal, è presto per dirlo. Forse è una domanda che andrebbe fatta soprattutto al club,che per ora non ci ha comunicato nulla al riguardo. Vedremo cosa succederà. Ritorno in Italia? No, non è possibile".