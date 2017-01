Calciomercato Inter, rispunta Caceres ma è giallo

24/01/2017 16:07

CALCIOMERCATO INTER CACERES / Dopo Gagliardini non si attendono altri colpi in casa Inter: i nerazzurri non sembrano intenzionati a fare altri acquisti anche se negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Caceres. Come riferisce 'gazzetta.it', il difensore uruguaiano, svincolato, è stato visto a Milano e questo è stato collegato ad una possibile trattativa con l'Inter. In realtà, nonostante le voci in questo senso, la società meneghina non ha intenzione di allargare ulteriormente la rosa di Pioli.

B.D.S.