Calciomercato Napoli, risposta al Milan: pronto l'incontro per Insigne

24/01/2017 15:46

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE / Che sia la luce in fondo al tunnel o soltanto una lampadina di emergenza lo si saprà tra qualche giorno: alla fine del calciomercato, ad inizio febbraio, dovrebbe esserci l'incontro tra il Napoli e gli agenti di Lorenzo Insigne per discutere di quel rinnovo che servirebbe a mettere fine alle voci che circondano il futuro dell'attaccante partenopeo.

A riferirlo è 'ilmattino.it', secondo cui c'è aria di schiarita tra le parti dopo mesi di stasi. Dai primi approcci estivi ad oggi non c'è stato nessun tipo di avvicinamento tra il club partenopeo e l'entourage del calciatore di Frattamaggiore, tanto che nel calciomercato Napoli si è iniziato a sussurare di un possibile addio del numero 24 alla causa azzurra. Un divorzio che saprebbe quasi di tradimento visti i contatti che ci sono stati tra i procuratori di Insigne e il Milan: incontro perlustrativo, un sondaggio per capire se davvero possa esserci la possibilità di soffiare il calciatore al Napoli.

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: ballano 1,5 milioni

Forse proprio questo ha spinto De Laurentiis a riprendere i contatti e lavorare sul rinnovo che al momento è ancora distante. Tra offerta e richiesta ballano - riporta sempre l'edizione online del quotidiano partenopeo - 1,5 milioni di euro. Una cifra che dovrà ridursi sensibilmente per arrivare ad un accordo. A questo servirà l'incontro di febbraio, per provare a brindare alla ritrovata vena realizzativa di Insigne e a spegnere le voci sul suo futuro. Ad accendere le luci, invece, dovrà pensarci ancora Lorenzo 'Il Magnifico' come fatto con quel sinistro che ha battuto Donnarumma e illuminato di azzurro il sabato sera di 'San Siro'.