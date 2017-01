Calciomercato Fiorentina, sfuma André Pinto: resta in Portogallo

24/01/2017 15:30

CALCIOMERCATO FIORENTINA ANDRE' PINTO / Sfuma sul nascere l'idea della Fiorentina per la difesa della prossima stagione. Come riferisce il lusitano 'A Bola', infatti, il centrale André Pinto, in scadenza di contratto a fine stagione con il Braga, dopo aver ricevuto le proposte da parte di Benfica e, appunto, Fiorentina avrebbe scelto di trasferirsi allo Sporting CP dalla prossima estate. L'accordo, che dovrebbe prevedere un contratto quadriennale con opzione per un'altra stagione, sarà siglato a breve con il calciatore che avrebbe già sostenuto in mattinata le consuete visite mediche e comunicato al proprio club la conclusione positiva della trattativa.



L.P.