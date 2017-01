Cronaca, caduto elicottero del 118 in Abruzzo: 6 morti

24/01/2017 15:20

CRONACA CADUTO ELICOTTERO - L'Abruzzo registra un'altra tragedia. Intorno alle 12, un elicottero del 118 è precipato nella zona del Gran Sasso, in Abruzzo, dopo il recupero di un ferito su una pista da sci a Campo Felice. Sul velivolo, si trovavano in tutto 6 persone, 5 membri dell’equipaggio e la persona soccorsa. L'elicottero si è schiantato in fondo a un canalone di 500 metri e per l'equipaggio non c'è stato nulla da fare. Ancora non chiare le dinamiche dell'incidente.

F.S.