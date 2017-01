Calciomercato Juventus, da Hernanes a Tolisso: le mosse in entrata e uscita di Marotta

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

24/01/2017 14:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS - Potrebbe essere una settimana decisiva per il calciomercato Juventus in questa sessione invernale di riparazione. L’infortunio di Mario Lemina in Coppa d’Africa con la nazionale gabonese, avrebbe convinto il club bianconero a rivedere i propri piani, intervenendo immediatamente per trovare un'alternativa da fornire a Massimiliano Allegri in mezzo al campo.

Il Genoa aspetta sempre Hernanes, promesso già la scorsa estate e probabilmente confermato nell'ambito dell’operazione Rincon alla 'Vecchia Signora'; Rolando Mandragora - contrariamente a quanto annunciato dal tecnico toscano un paio di settimane fa - potrebbe non convincere del tutto sul piano dell'esperienza. Per il giovane centrocampista, richiesto da Pescara e Atalanta, si sarebbe concretizzata nelle ultime ore anche la possibilità di un prestito biennale al Sassuolo, destinazione che gli garantirebbe un percorso di crescita interessante dopo l'infortunio, senza grosse pressioni.

Se i due dovessero partire, la coperta della Juve a centrocampo si farebbe davvero troppo corta: ecco perché Marotta e Paratici tenteranno fino alla fine del calciomercato invernale l'assalto a Corentin Tolisso, 22enne di origini togolesi che ha già espresso gradimento per la destinazione bianconera. Il Lione tiene alta la posta, i dirigenti della società piemontese sperano di 'ammorbidire il dialogo' con i colleghi transalpini, tentando di favorire i rossoblu nella corsa a Patrice Evra (nel mirino anche dell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia) che, chiaramente, non può essere considerato come una vera e propria contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, Luiz Gustavo o il jolly Bentancur

In alternativa, la speranza è quella di portare a casa in extremis un colpo a 'effetto temporaneo': il nome più caldo in questo senso è quello di Luiz Gustavo, 29enne centrocampista del Wolfsburg (contratto in scadenza nel giugno del 2018) e della Nazionale brasiliana., per il quale la Juventus non andrebbe oltre il prestito con diritto di riscatto, senza alcun obbligo insomma, contrariamente a come vorrebbe il club tedesco. In Corso Galileo Ferraris, in ogni caso, si lavora sul jolly: Rodrigo Bentancur, già opzionato nell'ambito della cessione Carlos Tevez al Boca Junior e impegnato con la Nazionale uruguayana al Sub20, arriverebbe a Vinono il prossimo febbraio.