25/01/2017 04:01

PISA LATINA EUSEPI / Umberto Eusepi nel mirino di diversi club. L'attaccante classe '89 del Pisa, come riporta 'Sky', sarebbe il nome nuovo sul taccuino del Latina: la società nerazzurra starebbe provando a prenderlo per rinforzare il reparto offensivo. Di recente anche la Ternana si è mossa per Eusepi, il quale ha però rifiutato il trasferimento per giocarsi le sue possibilità in Toscana.

M.D.A.