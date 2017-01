Boavista, Magalhães chiama Adriano: "Porte aperte"

24/01/2017 14:39

BOAVISTA ADRIANO / Nonostante i quasi 35 anni, il fisico ben lontano da quello dei tempi migliori e l'ultima avventura poco fortunata al Miami United, Adriano continua ad avere una lunga lista di estimatori che vorrebbero provare a rilanciarlo. L'ultimo, in ordine cronologico, è il Boavista, che per bocca del suo responsabile tecnico, João Paulo Magalhães, ha aperto le porte del club brasiliano all''Imperatore': "Adriano è un craque. Le porte per lui sono aperte. Se vorrà ricominciare dal Boavista, potrà allenarsi vicino casa sua. Se vuole tornare, noi lo aspettiamo" le parole riportate da 'Globoesporte'.



L.P.