Chelsea, UFFICIALE: Tomori va in prestito

24/01/2017 14:24

CALCIOMERCATO PREMIER LEAGUE - Fikayo Tomori lascia il Chelsea per trasferirsi nelle fila del Brighton & Hove Albion, club che milita nella Football League Championship, il secondo livello nel sistema calcistico inglese. Come comunicato dalla stessa società londinese attraverso il proprio sito ufficiale, il 19enne difensore di origini canadesi resterà in prestito nella località balneare di Brighton & Hove, nell'East Sussex, fino al termine di questa stagione.

F.S.