Calciomercato Napoli, per la fascia c'è un italiano

24/01/2017 14:10

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM BARRECA / Dopo l'eliminazione dell'Algeria dalla coppa d'Africa, Faouzi Ghoulam si appresta a tornare a Napoli. Per lui però il futuro potrebbe anche non essere azzurro viste le sireni che arrivano dalle big d'Europa e le difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo nonostante l'offerta da 2 milioni di euro d'ingaggio. Ecco allora che Giuntoli si guarda intorno alla ricerca di un eventuale sostituto. Come riferisce 'ilmattino.it', tra i nomi cerchiati in rosso sul taccuino del direttore sportivo c'è quello di Barreca del Torino che Cairo valuta 15 milioni di euro.

B.D.S.