24/01/2017 14:16

CALCIOMERCATO LIGA - Il Real Saragozza, club che milita nella Segunda División spagnola, ha ufficializzato l'arrivo di Sebastián Saja. Trentasette anni, l'esperto portiere argentino - come comunicato attraverso il sito del club - ha firmato un contratto fino al termine della stagione in corso. In passato, Saja ha vestito anche la maglia del Brescia (stagione 2004/2004).

F.S.