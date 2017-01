Calciomercato Villarreal, Pato già in partenza dalla Spagna?

24/01/2017 13:48

CALCIOMERCATO - Nonostante il tecnico Fran Escribá lo stia impiegando con discreta continuità (11 presenze su 19 gare), Alexandre Pato potrebbe lasciare in questa finestra del calciomercato di gennaio il Villarreal. Il 27enne attaccante brasiliano infatti - secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo spagnolo 'Sport' - sarebbe finito nel mirino dei turchi del Galatasaray, che potrebbero presto perdere Lukas Podolski (direzione asia, come di moda in questo periodo), così come in quelli di un paio di ricchi club cinesi. .

F.S.